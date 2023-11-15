Температура в школе на Бору понизилась из-за проблем с отоплением, сообщается на сайте pravda-nn.ru.
Согласно информации, в школе №1 из-за аварии на системе теплоснабжения в некоторых классах температура понизилась до 15-17 градусов.
В администрации городского округа рассказали, что руководством учебного учреждения уже приняты меры, так, дети переведены в более теплые классы.
Проблему с отоплением в борской школе планируют решить к началу следующей недели, при этом необходимое оборудование уже заказано и оплачено.
Ранее сообщалось, что девять школ Нижнего Новгорода закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ.
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