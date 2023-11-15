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Общество

Заседание Совета директоров Приокского района прошло в Нижнем Новгороде

14 декабря 2023 10:53  [127] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Итоговое заседание Совета директоров Приокского района прошло 13 декабря на площадке завода "Труд". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, мероприятие прошло под председательством гендиректора АО НПП "Салют" Александра Бушуева. В мероприятии приняли участие председатель городской Думы, глава Совета директоров Нижнего Новгорода Олег Лавричев, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, глава Приокского района Михаил Шатилов, директор завода "Труд" Иван Елесин, директор "НИИИС им. Ю.Е.Седакова" Андрей Седаков, председатель Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев и руководители предприятий района.

Перед началом заседания прошла экскурсия по заводу "Труд". В 2024 году здесь планируется запустить новый производственный корпус для швейного предприятия "Спецпошив", которое расширит штат сотрудников до 500 человек и закупит новое оборудование.

В ходе открытия заседания Совета Олег Лавричев отметил вовлеченность промышленников района в работу.

"Радует, что наша экономика в последнее время, несмотря на различного рода трудности, развивается. Открываются новые возможности, мы видим новые точки роста. Нижегородский регион показывает образцы эффективного управления бизнесом, успешной инвестиционной деятельности. Здорово, что руководство завода "Труд" пользуется почти всеми мерами федеральной и региональной поддержки. Мы видим, что это дает свои плоды: производство развивается, внедряются новые технологии, увеличивается номенклатура продукции, появляются все новые заказчики", - сказал он.

Как рассказал Максим Черкасов, сейчас индекс физического объема отгруженной продукции в Нижегородской области составляет 110,5%. Регион занимает восьмое место в России и второе в Приволжском федеральном округе по этому показателю.

При этом, доля продукции, отгруженной предприятиями Приокского района, составляет 11% от общего объема отгрузки в Нижнем Новгороде.

Также Олег Лавричев рассказал, что с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года в составе 18 гуманитарных конвоев силами движения "Нижегородское ополчение - 2022" на Донбасс отправлено 520 тонн гумпомощи на сумму более 74 млн рублей. Всего по региону разными общественными силами в зону СВО отправлено 400 конвоев с гумпомощью общим весом 3000 тонн.

Ранее сообщалось, что Олег Лавричев возглавил региональную рабочую группу движения "Человек труда".

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Теги:
Гордума Олег Лавричев Приокский район
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