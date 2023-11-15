МТС увеличила скорость мобильного интернета в Заволжье Общество

Фото: МТС

Компания МТС, сообщает об увеличении емкости сети в Заволжье. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила повысить скорость мобильного интернета на территории города за год более чем на 40%.

Заволжье - самый молодой город Нижегородской области. Он расположен на правом берегу Волги, напротив древнего Городца, по отношению к которому он оказался за Волгой, что отражено в названии. Возникновение и развитие Заволжья связано со строительством Горьковской гидроэлектростанции. Город во многом определяет лицо Городецкого района как одного из центров энергетики и машиностроения страны.

Благодаря проведенным техническим работам сеть LTE МТС охватывает не только жилые микрорайоны, но и социально значимые объекты на территории города: школы, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, больницы, торговые центры, авто- и железнодорожную станции, парк, Центр художественной гимнастики, названный в честь гимнасток Дины и Арины Авериных, и ведущие предприятия региона. Кроме того, специалисты МТС обеспечили связью садоводческие товарищества. Высокие скорости передачи данных позволяют даже в часы пик комфортно загружать контент в соцсетях, смотреть фильмы в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, учиться или играть в онлайн игры.

"Модернизация сети позволит развивать инфраструктуру города, а также внедрять цифровые технологии для повышения производственных показателей на предприятиях Заволжья. Например, использовать устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования и учета энергоресурсов, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облачное хранение данных и другие", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.