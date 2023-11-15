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Экономика

Рост нижегородского ВРП по итогам 2023 года ожидается выше среднероссийского

14 декабря 2023 13:48  [4] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рост валового регионального продукта в Нижегородской области по итогам 2023 года ожидается выше среднероссийских показателей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что к концу года рост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 3,5%.

"Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед. Уверенно растет промышленное производство — 3,6 процента. И что особенно радует, растет обрабатывающая промышленность: 7,5 процента будет по итогам года. У нас давно такого не было. На позитивный лад настраивает и 10-процентный рост инвестиций в основной капитал", - подчеркнул президент.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, нижегородский ВРП по итогам 10 месяцев вырос на 9,6%, а по итогам 2023 года ожидается прирост в 7,7%, что существенно выше оценок, сделанных в 2022 году.

При этом рост отмечается во всех ключевых секторах нижегородской экономики: в промышленности — 9%, сельском хозяйстве — 11,5%, строительстве — 5,2%, розничной торговле — 6,5%. 

Ранее сообщалось, что индекс промпроизводства в Нижегородской области за 9 месяцев составил 109,9%.

Также напомним, что объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос более чем на 23%.

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Теги:
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