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Экономика

Около 365 млрд рублей инвестировано в основной капитал в Нижегородской области

07 декабря 2023 12:05  [59] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос более чем на 23% в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2023 года и составил 365 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что нижегородские показатели значительно превышают среднероссийские. Так, в целом по России ИФО (источник финансового обеспечения - прим.ред.) инвестиций в основной капитал вырос на 10%. 

Также отмечается существенный рост частных инвестиций – в 1,3 раза.

Как пояснил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, основной причиной роста стали значительные вложения в обрабатывающие производства. Так, прирост вложений в производство пищевых продуктов и в металлургическом производстве составил более 70%, в производство химических веществ – почти 40%. Почти на 30% выросли вложения в производство готовых металлических изделий, в 3,4 раза – в производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Кроме того, за счет строительства трассы М-12 и крупных логистических центров на 36% выросли вложения в транспортировку и хранение.

Ранее сообщалось, что нижегородские практики вошли в число лучших в проекте "Сквозной инвестпоток".

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Теги:
Инвестиции
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