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Госдума продлила кредитные каникулы для участников СВО. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, действие кредитных каникул продлено до конца 2024 года.
Эта мера позволяет отсрочить платежи по кредиту или снизить их. Льгота распространяется и на займы, оформленные до мобилизации.
Также кредит может быть списан в случае гибели военнослужащего или увечья.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область выделила уже 4 млрд рублей на поддержку участников СВО.
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