Нижегородская область выделила уже 4 млрд рублей на поддержку участников СВО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии сообщил, что на поддержку участников СВО из бюджета региона направлено уже более 4 млрд рублей.

Согласно информации, регион направил уже более 190 конвоев с различными грузами для военных.

Сейчас акцент при составлении грузов для подразделений делается на спецсредствах: БПЛА, прицелах ночного видения, квадроциклы и другое. На их закупку выделено более 1 млрд рублей.

На поддержку семей участников СВО было направлено 1,7 млрд рублей.

"Мы скорее откажемся от развлекательных мероприятий, чем поставим под угрозу эту работу. Для нас поддержка бойцов СВО, наших героев, приоритетна!" - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил что на базе Дома народного единства создан координационный центр поддержки мобилизованных, военнослужащих и их семей, куда можно обратиться с любыми вопросами.

Ранее сообщалось, что нижегородское Заксобрание отправило гумпомощь для бойцов Мининского батальона.