Двух нижегородцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, обоих нижегородцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и по предварительному сговору.
Следствие полагает, что оба подозреваемых намеревались разместить в тайники-закладки наркотики общей массой порядка 1 кг и получить за это противоправное деяние денежное вознаграждение.
Преступные действия обоих фигурантов были пресечены в августе текущего года.
Уголовное дело уже направлено в Сормовский районный для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские изъяли крупную партию наркотиков в Дзержинске.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+