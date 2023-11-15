Двух нижегородцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере Происшествия

Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обоих нижегородцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и по предварительному сговору.

Следствие полагает, что оба подозреваемых намеревались разместить в тайники-закладки наркотики общей массой порядка 1 кг и получить за это противоправное деяние денежное вознаграждение.

Преступные действия обоих фигурантов были пресечены в августе текущего года.

Уголовное дело уже направлено в Сормовский районный для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские изъяли крупную партию наркотиков в Дзержинске.