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Происшествия

Двух нижегородцев будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

14 декабря 2023 15:11  [2] Происшествия

Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обоих нижегородцев обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и по предварительному сговору.

Следствие полагает, что оба подозреваемых намеревались разместить в тайники-закладки наркотики общей массой порядка 1 кг и получить за это противоправное деяние денежное вознаграждение.

Преступные действия обоих фигурантов были пресечены в августе текущего года.

Уголовное дело уже направлено в Сормовский районный для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские изъяли крупную партию наркотиков в Дзержинске.

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Теги:
Наркотики Прокуратура Сормовский район
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