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Общество

Лекции и мастер-классы для семей с детьми пройдут в парке "Швейцария"

14 декабря 2023 15:38  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лекции для взрослых, а также мастер-классы и игры для детей в рамках проекта "ЛекториУМ – делаем родителей талантливыми" пройдут в парке "Швейцария" в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, 16 декабря психолог Ольга Голубева в рамках лекции "Современная профориентация подростков: хайп или необходимость?" расскажет про общемировые тренды развития общества и профессии будущего, современные подходы к профориентации.

23 декабря пройдет лекция "9 типов интеллекта: роль и значение каждого в развитии ребёнка". Педагог, нейропсихолог, дефектолог центра ментального здоровья ПИМУ Татьяна Грабова расскажет о том, как специалисты используют теорию множественного интеллекта в своей работе.

Также будут проводиться занятия для детей. Игра "Сказочные истории" познакомит участников со сказочными существами и научит детей создавать свои истории с необычными героями.

Мастер-класс "Код профессий" поможет ребятам увидеть свои сильные стороны и выявить качества и навыки, над которыми следует поработать.

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации на сайте.

Ранее сообщалось, что "Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря.

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Теги:
Мастер-класс Парк Швейцария
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