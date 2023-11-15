"Новогодние" вагоны начнут курсировать в нижегородском метро 20 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Новогодние" вагоны начнут курсировать в нижегородском метро 20 декабря. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Согласно информации, два праздничных состава из четырех украшенных вагонов будут курсировать по Автозаводской и по Сормово-Мещерской линиям до 14 января.

В этом году вагоны украшены в символике Нижнего Новгорода, а главным символом выбран олень. Внутри головных вагонов на кабине машиниста наклеены изображения Снегурочки с волком и Дедом Морозом.

В вагонах нижегородцы смогут увидеть новогодние картины, мишуру и шарики.

Напомним, что по улицам Нижнего Новгорода уже курсируют новогодние ретротрамваи.