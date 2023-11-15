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"Новогодние" вагоны начнут курсировать в нижегородском метро 20 декабря. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".
Согласно информации, два праздничных состава из четырех украшенных вагонов будут курсировать по Автозаводской и по Сормово-Мещерской линиям до 14 января.
В этом году вагоны украшены в символике Нижнего Новгорода, а главным символом выбран олень. Внутри головных вагонов на кабине машиниста наклеены изображения Снегурочки с волком и Дедом Морозом.
В вагонах нижегородцы смогут увидеть новогодние картины, мишуру и шарики.
Напомним, что по улицам Нижнего Новгорода уже курсируют новогодние ретротрамваи.
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