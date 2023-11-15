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Общество

Владимир Путин объяснил причину подорожания яиц

14 декабря 2023 17:34  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причину подорожания яиц.

"Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Рост на яйцо курицы на 40%, а в некоторых местах больше", — приводил слава главы государства телеканал "360".

По словам Владимира Путина, подорожание яиц связано с небольшим повышение доходов россиян и увеличением спроса на этот относительно дешевый и популярный источник белка. При этом не увеличились объемы производство, а также не был вовремя открыт импорт.

Президент подчеркнул, что в скором времени ситуация с ценами стабилизируется.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии поручил взять на контроль рост цен на яйца.

Заместитель главы региона Андрей Саносян заявлял, что никаких оснований для дальнейшего роста стоимости яиц и курицы нет.

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Теги:
Владимир Путин Продовольствие
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