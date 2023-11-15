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Экономика

Андрей Саносян: "Никаких оснований для дальнейшего роста стоимости яиц и курицы нет"

13 декабря 2023 15:56  [83] Экономика
Андрей Саносян: Никаких оснований для дальнейшего роста стоимости яиц и курицы нет

Андрей Саносян: Никаких оснований для дальнейшего роста стоимости яиц и курицы нет

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян провел встречу с участием региональных Минсельхоза, Минпрома, Федеральной антимонопольной службы, руководителей птицефабрик Нижегородской области, региональных представительств торговых сетей, а также союза потребительских обществ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области, в настоящее время нет никаких оснований для дальнейшего роста стоимости яиц и курицы.

"Есть объективные причины роста цены, связанные с наложением друг на друга сразу нескольких факторов: сезонность, повышение расходов на содержание птицы, активная инвестиционная деятельность для повышения производительности труда и объемов производства, повышение заработных плат работников организаций в соответствии с рынком. Торговые сети в данной ситуации ориентируются на закупочные цены и не делают неоправданно высоких надбавок. Региональный ФАС подтверждает эти выводы", - сказал Андрей Саносян.

Он также сообщил, что достигнута договоренность с предприятиями о проведении продуктовых ярмарок "Покупай нижегородское" во всех муниципалитетах. На ярмарках будет представлена различная продукция по ценам от производителя.

Также замглавы региона добавил, что дефицита яиц в Нижегородской области нет. Кроме того, никаких ограничений по продаже яиц и курицы в одни руки вводиться на уровне региона не будет, поскольку в этом нет необходимости.

Напомним, что Глеб Никитин ранее поручил взять на контроль рост цен на яйца.

В начале декабря ФАС призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца.

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Теги:
Торговля экономика
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