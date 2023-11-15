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Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия придут в регион утром 15 декабря и сохранятся в ночь на 16 декабря.
Нижегородцам следует остерегаться нависшего снега, обходить опасную зону при уборке снега с крыш.
Также рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.
Напомним, на протяжении недели в Нижегородской области прогнозируются сильные снегопады и потепление.
В уборке снега в Нижнем Новгороде в период снегопадов задействуют более 500 единиц техники.
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