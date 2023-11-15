Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия придут в регион утром 15 декабря и сохранятся в ночь на 16 декабря.

Нижегородцам следует остерегаться нависшего снега, обходить опасную зону при уборке снега с крыш.

Также рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, на протяжении недели в Нижегородской области прогнозируются сильные снегопады и потепление.

В уборке снега в Нижнем Новгороде в период снегопадов задействуют более 500 единиц техники.