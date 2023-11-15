Более 6,5 тысяч наблюдателей подготовят в Нижегородской области к выборам-2024 Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вопросы подготовки к выборам-2024 обсудили на заседании Общественного штаба Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин отметил, что будущая предвыборная кампания будет проходить на фоне информационного давления, попыток повлиять на ход выборов через СМИ и соцсети.

Как рассказала заместитель председателя Общественной палаты Елена Ленина, для обеспечения выборной кампании 2024 года в регионе будет обучено более 6 500 общественных наблюдателей, запланировано проведение 118 обучающих семинаров.

Уже прошло два кустовых семинара в Семенове с участием представителей 13 муниципальных образований и в Арзамасе, где присутствовали представители 17 округов.

До 30 января 2024 года обучающие семинары пройдут во всех районах Нижегородской области.

Напомним, в выборах 2023 года в Нижегородской области было задействовано шесть тысяч наблюдателей.