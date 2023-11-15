Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода запустят в новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода запустят в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, между Нижним Новгородом будут курсировать 11 дополнительных рейсов.

Также 24 дополнительных поезда назначено на маршруте Нижний Новгород - Ижевск.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

Также напомним, еще один один поезд из Нижнего Новгорода в Москву запустят в 2024 году.