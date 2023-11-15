Еще один поезд из Нижнего Новгорода в Москву запустят в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще один поезд из Нижнего Новгорода в Москву запустят в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на брифинге топ-менеджеров пассажирского комплекса ОАО "РЖД".

Согласно информации, запуск вагонов на локомотивной тяге запланирован на середину января.

Предполагается, что из Москвы поезд будет отправляться в 9-10 утра с прибытием в Нижний Новгород в 15-16 часов.

"Это еще одна дополнительная емкость мест, которую получат не только жители Нижнего Новгорода, но и Дзержинска, Владимирской области", - сказал первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.