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Еще один поезд из Нижнего Новгорода в Москву запустят в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на брифинге топ-менеджеров пассажирского комплекса ОАО "РЖД".
Согласно информации, запуск вагонов на локомотивной тяге запланирован на середину января.
Предполагается, что из Москвы поезд будет отправляться в 9-10 утра с прибытием в Нижний Новгород в 15-16 часов.
"Это еще одна дополнительная емкость мест, которую получат не только жители Нижнего Новгорода, но и Дзержинска, Владимирской области", - сказал первый заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов.
Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.
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