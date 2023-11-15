Норматив стоимости ремонта квартир для детей-сирот повысят в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по жилищно- коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу обсудили проект изменений в закон "О наделении органов МСУ отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений".

Согласно информации, предлагается увеличить норматив стоимости ремонта 1 кв. м в квартирах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 5 тысяч до 13 тысяч рублей.

Как рассказал председатель комитета Владимир Беспалов, депутаты рекомендовали областному парламенту принять законопроект во втором чтении на заседании 19 декабря.

Он отметил, что этот норматив не менялся с 2011 года.

"Такое решение позволит уверенно обеспечивать своевременный ремонт квартир, принадлежащих детям-сиротам", - подчеркнул Владимир Беспалов.

Также депутаты обсудили результаты профилактики социального сиротства и практику предоставления детям-сиротам ежемесячной компенсации расходов за наем жилого помещения. Размер компенсации определяется исходя из размера платы, указанной в договоре найма жилого помещения, но не более 8 тысяч рублей – при найме жилья в Нижнем Новгороде, 5 тысяч рублей – при найме жилья в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных и городских округов, 3 тысяч рублей - при найме жилья в других населенных пунктах региона.

Сейчас такая компенсация предоставляется 191 человеку. На эти цели из бюджета выделено около 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что еще 14 квартир для детей-сирот перейдет в собственность Нижнего Новгорода.