Более 13 тысяч жителей Нижегородской области переселили из ветхого фонда за 5 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал, что расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе завершается с опережением графика.

Согласно информации, с 2019 по 2023 год в Нижегородской области было расселено 232,5 тысяч кв. м аварийного фонда, что на 3,7% превышает плановые значения. Свои жилищные условия улучшили 13,4 тысяч нижегородцев - это на 4,4% больше планового значения.

До конца текущего года в регионе расселят еще 5,5 тыс. кв.м жилья и 1,3 тыс. человек.

Егор Поляков отметил, что расселение, запланированное до конца 2025 года, завершено уже в 2023 году, что позволит начать новую пятилетнюю программу на год раньше.

Напомним, что более 800 многоквартирных домов расселят в Нижегородской области в рамках новой программы.

В частности, до 2028 года в Нижнем Новгороде планируется расселить еще 255 аварийных домов.