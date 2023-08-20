Ещё 255 аварийных домов планируется расселить в Нижнем Новгороде до 2028 года Общество

В рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в Нижнем Новгороде в 2024-2028 годах планируется расселить ещё 255 домов. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре.

В частности, депутаты обсудили муниципальную адресную программу переселения граждан из многоквартирных домов, которые признаны аварийными в 2017-2021 годах.

И.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина сообщила, что у программа переселения на 2024-2028 годы будет утверждена в ноябре текущего года.

В рамках программы в Нижнего Новгорода предстоит расселить 255 домов - это 2987 квартир общей площадью 98 тысяч кв. м. Для этих целей будет построено 15 новых домов, общий объём жилья составит около 100 тысяч кв. м.

Земельные участки под новостройки уже подобраны, сообщила Татьяна Гераськина, они находятся во всех районах города.

Депутаты попросили представителей департамента подготовить подробную информацию по плану расселения с адресами и сроками, а также расположением земельных участков для строительства новых домов.

В ходе заседания также была озвучена информация, что освободившиеся после сноса аварийных домов участки для расширения территорий расположенных рядом объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, спортивных учреждений.