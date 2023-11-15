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Новые купейные вагоны будут доступны нижегородцам

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

РЖД представили новый тип СВ-вагонов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на брифинге топ-менеджеров пассажирского комплекса ОАО "РЖД".

Согласно информации, в текущем году в 21 регионе, в том числе и в Нижегородской области, начали курсировать 835 новых пассажирских вагонов.

Напомним, в августе была запущена электричка нового поколения из Нижнего Новгорода в Семенов. До конца года в регион поступит еще 4 новых электрички.

Также был представлен новый пассажирский вагон, который отличается увеличенным размером спальных мест, возможностью персонализации личного пространства. Их ввод планируется в декабре 2024 года. 

Кроме того, уже тестируется первый в России СВ-вагон с вертикальным расположением мест и возможностью объединить два купе в одно пространство.

В ближайшее время для пассажиров будет доступно 20 таких вагонов. Они будут включены в состав поездов, связывающих Москву с крупными региональными центрами, а также в составы туристических поездов.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.

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Теги:
поезда РЖД
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