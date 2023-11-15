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Брендированный поезд в честь Нижегородской области появился в метро Новосибирска. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Отмечается, что метро Нижнего Новгорода и Новосибирска очень похожи: две ветки, больше десятка станций.
В тематических вагонах рассказывается история Нижегородской области. Также жители Новосибирска могут ознакомиться с главными достопримечательностями региона.
Поезд будет курсировать в новосибирском метро до июля 2024 года.
Напомним, в феврале поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия".
В июле тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия!" запустили в метро Санкт-Петербурга.
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