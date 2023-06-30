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Общество

Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия!" запустили в метро Санкт-Петербурга

06 июля 2023 14:53  [79] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия!" запустили в метро Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, каждый вагон состава рассказывает об одном из шести городов нашего региона: Нижнем Новгороде, Болдине, Городце, Семенове, Дивееве и Арзамасе.

Поезд будет курсировать в метро Санкт-Петербурга до января 2024 года по линии №2 - Московско-Петроградской, на которой пассажиропоток в сутки составляет более 550 тысяч человек. Кстати, на этой линии есть станция "Горьковская".

"Спасибо коллегам из Санкт-Петербурга и Москвы за поддержку проекта "Три столицы", - написал Глеб Никитин.

Напомним, в феврале поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия".

Ранее сообщалось, что в преддверии открытия летнего сезона Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород впервые организовали совместную презентацию своих новых туристических предложений.

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Теги:
Метро Туризм
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