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Экономика

Фракция "Единая Россия" в ЗСНО предложила увеличить финансирование школ и программы расселения ветхого фонда

15 декабря 2023 12:14  [84] Экономика

Фракция партии "Единая Россия" в нижегородском Заксобрании внесла свои поправки в проект бюджета Нижегородской области на 2024 год и плановый период до 2026 года.

Депутаты предлагают увеличить на 500 млн рублей расходы на строительство школ в 2024 году, также по 500 млн рублей добавить на эту статью в 2025 и 2026 годах за счет поступления в областной бюджет компенсационных выплат от инвесторов (застройщиков) на строительство объектов социальной инфраструктуры при реализации проектов жилищного строительства. Напомним, что сейчас в рамках адресной инвестиционной программы и на исполнение концессионных соглашений на строительство школ в бюджете региона предусмотрено более 8 млрд рублей.

Также депутаты от "Единой России" предлагают увеличить финансирование программы капитального ремонта школ на 605,8 млн рублей. Сейчас в проекте бюджета на 2024 год на реализацию программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" предусмотрено около 1,5 млрд.

"С 2020 года мы успешно реализуем программу капремонта школ, но накопленный ущерб достаточно велик, поэтому считаем важным максимально использовать возможности бюджета для создания комфортных условий в наших общеобразовательных организациях для каждого ребенка не зависимо от населенного пункта", - рассказал исполняющий обязанности руководителя фракции партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Так, 1,8 млрд рублей фракция "Единая Россия" предлагает дополнительно направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Эта мера позволит также поддержать застройщиков, которые активно принимают участие в реализации государственных жилищных программ.

Учитывая социальную значимость развития инфраструктуры учреждений культуры, особенно в сельской местности, депутаты предложили увеличить финансирование партийного проекта "Культура малой родины" в 2024 году на 50 млн рублей.

Во втором чтении проект бюджета Нижегородской области на 2024 год будет рассматриваться на заседании Законодательного Собрания региона 19 декабря 2023 года.

Напомним, что еще 1 млрд рублей заложат в бюджет Нижегородской области на сельское хозяйство. Закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.

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Теги:
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