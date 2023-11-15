Самая мощная за последние 6 лет вспышка зафиксирована на Солнце Общество

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Самая мощная за последние 6 лет вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные центра погоды "Фобос".

Согласно информации, вспышка интенсивностью Х2,8 была зафиксирована 14 декабря в районе 20:00. Последний раз всплески подобной силы на Солнце были зафиксированы в 2017 году.

До этого самой мощной в 2023 году была вспышка 17 февраля — Х2,2 балла.

Такие активные события на Солнце могут привести к магнитным бурям. Так, ближайшее геомагнитное возмущение ожидается в субботу.

Напомним, несколько магнитных бурь накроют Землю в декабре.

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.