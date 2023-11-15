Олег Лавричев принял участие в выездном общем собрании членов НАПП Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в выездном общем собрании членов Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, которое прошло в ДК Нефтехимиков в Кстове.

Перед мероприятием члены ассоциации подвели итоги работы нижегородских промышленников в 2023 году, а также обсудили планы и задачи на предстоящий год.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в 2023 году рост промышленности был зарегистрирован практически во всех областях. Так, за 9 месяцев объем отгруженной продукции составил 1 трлн 87 млрд рублей, что на 18,9% больше показателей аналогичного периода 2022 года. По обработке рост также составил 18,9%, отгружено продукции на 1 трлн 435 млрд 700 млн рублей. Индекс промышленного производства за январь-октябрь составил 110%, по обрабатывающей промышленности - 110,7%. В среднем по России индекс промышленного производства находится на уровне 103,5%, по обрабатывающей деятельности -107,4%.

Наибольший прирост физических объемов производства продукции наблюдается в следующих отраслях: производство транспортных средств и оборудования - рост в 1,5 раза; производство электрического оборудования - рост в 1,5 раза; производство готовых металлических изделий - на 33%; производство мебели - на 17%.

Также обсуждалось участие Нижегородской области в общероссийском движении "Человек труда", руководителем региональной рабочей группы которого является председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. В рамках доклада о результатах работы и планах Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей генеральный директор объединения Александр Аносов рассказал, что в следующем юбилейном году, когда НАПП отметит свое 35-летие, планируется проведение серии мероприятий, направленных на популяризацию проекта.

Отдельно отмечается необходимость привлечения молодежи на предприятия. Так, по инициативе Олега Лавричева был создан Совет работающей молодежи. Было предложено, что в него должны войти представители каждого завода.

Председатель Совета работающей молодежи Артем Канашкин рассказал, что в рамках проекта "Человек труда" члены Совета намерены принять участие в организации регионального этапа конкурса профессионального мастерства.

Ранее сообщалось, что заседание Совета директоров Приокского района прошло в Нижнем Новгороде.