Центробанк повысил ключевую ставку до 16% Экономика

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Согласно информации, текущее инфляционное давление остается высоким.

Ожидается, что по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

"Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - говорится в сообщении.

Как добавляет телеканал "360", следующая встреча Совета директоров по ключевой ставке состоится 16 февраля. Решение будет приниматься с учетом динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте и рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Ранее сообщалось, что Центробанк начнёт снижать ключевую ставку уже в 2024 году.