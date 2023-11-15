Мэрия Нижнего Новгорода будет сотрудничать с нижегородским кампусом ВШЭ

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Администрация Нижнего Новгорода и нижегородский кампус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, соглашение предусматривает сотрудничество в области дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Нижнего Новгорода и студенческой научно-исследовательской деятельности.
Так, студенты уже представили свои проекты в области юриспруденции, менеджмента, экономики и гуманитарных наук.
Уже 17 лет на базе факультета права нижегородского кампуса НИУ ВШЭ работает юридическая клиника "Студенческое правовое бюро", в рамках которой студенты бесплатно оказывают юридическую помощь социально незащищенным гражданам. Сотрудничество с мэрией позволит расширить эту практику.
На факультетах экономики и менеджмента идет работа над социально значимыми задачами от внешних заказчиков из числа организаций-партнёров. Также студенты факультетов включены в работу по финансовому просвещению, связанному с управлением личными финансами и повышением осознанной инвестиционной активности.
На факультете гуманитарных наук студенты реализуют проекты для повышения туристической привлекательности Нижнего Новгорода, проекты по изучению родного края и по развитию культурного туризма.
Ранее сообщалось, что ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве.
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