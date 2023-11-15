Мэрия Нижнего Новгорода будет сотрудничать с нижегородским кампусом ВШЭ Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода и нижегородский кампус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, соглашение предусматривает сотрудничество в области дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Нижнего Новгорода и студенческой научно-исследовательской деятельности.

Так, студенты уже представили свои проекты в области юриспруденции, менеджмента, экономики и гуманитарных наук.

Уже 17 лет на базе факультета права нижегородского кампуса НИУ ВШЭ работает юридическая клиника "Студенческое правовое бюро", в рамках которой студенты бесплатно оказывают юридическую помощь социально незащищенным гражданам. Сотрудничество с мэрией позволит расширить эту практику.

На факультетах экономики и менеджмента идет работа над социально значимыми задачами от внешних заказчиков из числа организаций-партнёров. Также студенты факультетов включены в работу по финансовому просвещению, связанному с управлением личными финансами и повышением осознанной инвестиционной активности.

На факультете гуманитарных наук студенты реализуют проекты для повышения туристической привлекательности Нижнего Новгорода, проекты по изучению родного края и по развитию культурного туризма.

Ранее сообщалось, что ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве.