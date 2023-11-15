Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2023 16:48  [2] ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве
14 декабря 2023 16:30  [64] Нижегородцы отмечены в трех номинациях VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами"
14 декабря 2023 15:38  [114] Лекции и мастер-классы для семей с детьми пройдут в парке "Швейцария"
14 декабря 2023 14:43  [123] Госдума продлила кредитные каникулы для участников СВО
14 декабря 2023 13:56  [154] Нижегородский Минград и застройщики подвели итоги реализации проектов КРТ за 2023 год
14 декабря 2023 13:22  [176] Депутаты ЗСНО предложили изменить региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей"
14 декабря 2023 13:09  [167] Правительство РФ работает над решением проблемы обмеления Волги
14 декабря 2023 12:50  [162] МТС увеличила скорость мобильного интернета в Заволжье
14 декабря 2023 12:35  [148] Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках
14 декабря 2023 12:10  [162] Подрядчик строительства трассы М-12 в Бутурлинском районе погасил долги по зарплате
Общество

ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве

14 декабря 2023 16:48  [2] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и индийский Университет Пурнима подписали соглашения об академическом обмене студентами и о сотрудничестве в области образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского вуза.

Согласно информации, это уже четвертый вуз-партнер Университета Лобачевского из Индии. Ранее соглашения с нижегородским вузом заключили Индийский технологический институт Джодхпур, Университет Дели и Индийский технологический университет в Индоре.

И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов отметил, что в рамках сотрудничества нижегородский вуз с индийскими коллегами разрабатывает изделия электроники и фотоники, а также новые технологии диагностики и терапии раковых заболеваний, доставки лекарств, оптического биомиджинга, тераностики. По результатам проектов опубликовано более 20 статей, зарегистрировано 6 результатов интеллектуальной деятельности. 

Сотрудничество с Университетом Пурнима предполагает организацию академических обменов, совместных образовательных программ, летних и зимних школ, двусторонних научных проектов.

Основным приоритетом на ближайшее время станет запуск совместных магистерских программ на английском языке по таким направлениям, как менеджмент, фундаментальная информатика и информационные технологии, психология.

Напомним, в августе ННГУ подписал соглашение о сотрудничестве с китайским Аньхойским университетом.

Также ранее сообщалось, что студенты из 60 стран мира поступили в ННГУ в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph