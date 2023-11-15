ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и индийский Университет Пурнима подписали соглашения об академическом обмене студентами и о сотрудничестве в области образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского вуза.

Согласно информации, это уже четвертый вуз-партнер Университета Лобачевского из Индии. Ранее соглашения с нижегородским вузом заключили Индийский технологический институт Джодхпур, Университет Дели и Индийский технологический университет в Индоре.

И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов отметил, что в рамках сотрудничества нижегородский вуз с индийскими коллегами разрабатывает изделия электроники и фотоники, а также новые технологии диагностики и терапии раковых заболеваний, доставки лекарств, оптического биомиджинга, тераностики. По результатам проектов опубликовано более 20 статей, зарегистрировано 6 результатов интеллектуальной деятельности.

Сотрудничество с Университетом Пурнима предполагает организацию академических обменов, совместных образовательных программ, летних и зимних школ, двусторонних научных проектов.

Основным приоритетом на ближайшее время станет запуск совместных магистерских программ на английском языке по таким направлениям, как менеджмент, фундаментальная информатика и информационные технологии, психология.

Напомним, в августе ННГУ подписал соглашение о сотрудничестве с китайским Аньхойским университетом.

Также ранее сообщалось, что студенты из 60 стран мира поступили в ННГУ в 2023 году.