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Общество

Десятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода 15 декабря

15 декабря 2023 15:21  [83] Общество

Десятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода 15 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Напомним, на Нижний Новгород обрушился снежный циклон "Ваня". Сегодня прогнозируется выпадение до 16 см осадков. По высоте предполагаемого снежного покрова 15 декабря 2023 года займет 7 место за более вековую историю наблюдений.

По данным на 15:10, наиболее тяжелая дорожная ситуация сложилась на улицах Белинского, Ванеева, площади Лядова, Казанском съезде, а также участках Московского шоссе, проспекта Гагарина, Нижневолжской набережной, улиц Родионова и Новикова-Прибоя. Движение, в том числе, осложнено из-за ряда ДТП.

На подъеме с Молитовского моста на Окском съезде движение затрудняет застрявшая фура.

Что касается ситуации на мостах Нижнего Новгорода, то полосы в нижнюю часть города в целом свободны, за исключением Мызинского моста. В верхнюю часть города движение затруднено на всех мостах, особенно это заметно на Канавинском мосту.

Меньше всего пробок в данный момент наблюдается в Автозаводском районе, однако можно предположить, что ситуация здесь ухудшится ближе к вечеру.

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Теги:
Дороги пробки
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