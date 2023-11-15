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Общество

Нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей

15 декабря 2023 15:57  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с начала 2023 года в ГЖИ региона поступило более 40 тысяч обращений на неудовлетворительную работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По результатам проверок коммунальщикам было выдано более 1,2 тысячи предписаний и выписали штрафы на сумму 28,9 млн рублей.

Так, жители многоквартирного дома по улице Луначарского на Бору обратились в ГЖИ с просьбой помочь заключить договор с ресурсником, поскольку собственники после общего собрания решили перейти на прямые договоры, однако ООО "Технологика" отказывалось заключать договор под разными предлогами.

После внеплановой проверки в течение недели компания заключила договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения с собственниками многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что четыре ДУКа лишили лицензии в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
ГЖИ
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