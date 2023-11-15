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Экономика

Профильный комитет ЗС НО рекомендовал принять проект областного бюджета

15 декабря 2023 16:48  [81] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам обсудили проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" во втором чтении.

Согласно информации, ко второму чтению доходы бюджета региона увеличились на 23,8 млрд рублей, в том числе за счет поступлений из федерального бюджета – около 17,5 млрд рублей. Расходы будут увеличены еще на 34,7 млрд рублей.

Так, по инициативе фракции "Единая Россия" предлагается увеличить расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году на 1,8 млрд рублей, расходы на строительство школ – на 500 млн рублей, финансирование программы капитального ремонта школ - на 605,8 млн рублей, проекта "Культура малой родины" - на 50 млн рублей. Также 86,2 млн рублей будет направлено дополнительно на увеличение стоимости сертификатов на улучшение жилищных условий для многодетных семей - с 470 тысяч рублей до 600 тысяч рублей и количества сертификатов, выдаваемых в течение года, - с 327 до 400.

Фракция "Новые люди" предложила увеличить в 2024 году на 15 млн рублей расходы на возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Фракцией "Справедливая Россия" предложено увеличить на 64,1 млн рублей расходы на проведение капитального ремонта 4 библиотек в Воскресенском, Починковском и Тонкинском районах, а также в Нижнем Новгороде.

Кроме того, будут дополнительно увеличены расходы на компенсации транспортным предприятиям за перевозку льготников – на 358,4 млн рублей, еще 659,3 млн направят на комплексное развитие городского наземного транспорта. На создание сети мониторинга водных объектов будет выделено 100 млн рублей. Расходы на проектные работы по переводу котельных на природный газ в рамках программы газификации Нижегородской области в 2024 году будут увеличены до 57,5 млн руб.

Всего было рассмотрено около 50 поправок.

Напомним, закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.

Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 316 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 330,5  млрд рублей. Дефицит составляет 14,5 млрд рублей.

Также 13 декабря Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Доходы бюджета на следующий год утверждены в сумме 54 млрд рублей, расходы - 56,4 млрд рублей. Дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год составляет более 2,4 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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