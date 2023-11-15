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Общество

Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге по развитию разработки ПО

15 декабря 2023 17:32  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов России 2023 года по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, первое и второе места в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург соответственно.

Рейтинг, составленный объединением компаний-разработчиков ПО "Руссофт", отражает условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и для жизни IT-специалистов. 

Как отмечают составители рейтинга, в 2023 году совокупный оборот включенных в базу "Руссофт" нижегородских компаний увеличился на 37%, что выше среднероссийских показателей. На Нижегородскую область приходится не менее 6% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний — свыше 100 млрд рублей. Прежняя оценка была намного ниже — 4-5% и 60-80 млрд рублей.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что за последние пять лет объем мер поддержки IT отрасли в регионе вырос в денежном эквиваленте почти в 54 раза.

Ранее сообщалась, что новая мера поддержки IT-отрасли введена в Нижегородской области.

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Теги:
IT Рейтинг
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