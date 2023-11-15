Жильцы дома в Починках отравились угарным газом

Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением жильцов дома угарным газом в Починковском районе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на улице Вишневая в с. Починки.
Так, предстоит оценить исполнение законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, а при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ход и результаты процессуальной проверки также поставлены прокуратурой на контроль.
Как сообщалось ранее, нижегородская прокуратура взяла на контроль отравление угарным газом в Сормовском районе.
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