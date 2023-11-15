Активная уборка улиц проводится в Нижнем Новгороде после мощного снегопада Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Свыше тысячи единиц техники и более 4 тысяч дорожных рабочих задействованы в уборке города после одного из самых снежных дней циклона «Вани» в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, который регулярно рассказывает о проводимой работе по расчистке города от снега в своих социальных сетях.

«Сейчас осадки прекратились, что дает возможность технике и людям действительно расчищать улицы от снега. Как я уже говорил, его выпало под 20 см. В ночь его вывезли 23 тыс кубометров. Стоит ли говорить, что это ещё одна рекордная цифра? Думаю, мы и её побьём, потому что работа не прекращается. Техники задействовано свыше тысячи единиц, дорожных рабочих - более 4 тысяч», - написал глава города на своих страницах страницах сегодня утром.

Накануне ночью Юрий Шалабаев написал, что небольшое количество личного транспорта на городских дорогах позволяет спецтехнике работать в полную силу. «Автопоезда выехали на прометание. Усилились и по вывозу снега. Его за день выпало больше прогнозируемых значений - почти 20 см», - отметил он.

Специалисты нижегородского департамента транспорта и дорожного хозяйства рассказали, какую нагрузку испытывают дорожные рабочие и техника при таких обильных снегопадах.

«Снега выпало за сутки около 20 см, что составляет 2 см воды. Значит, на 1 м² поверхности упала 1/50 тонны, т.е. 20 кг на каждый квадратный метр Нижнего Новгорода. Один квадратный километр - это: 1000 умножить на 1000, и получим 1 млн кв. метров. То есть на 1 км² упало 20 млн кг, или 20 тыс. тонн воды в виде снега. Если взять условно, что площадь нашего города равна 514 км², то значит, за день 15 декабря на Нижний Новгород упало: 20 000 умножить на 514, и получим 10,3 млн тонн воды в виде снега. При условии, что дороги и дворы занимают 20,3 км² - это 4% площади города, - значит, на плечи нижегородского ЖКХ упало: 10,3 млн умножаем на 4%, получаем 410 000 тонн снега. А это 40 тысяч рейсов грузовиков», - рассчитали специалисты.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев сообщил, что значения по количеству вывозимого снега зимой 2023 года уже превысили показатели за аналогичный период зимы прошлого года.

Как накануне рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Нижнему Новгороду приближается циклон «Ваня». Он принесет до 30% от месячной нормы осадков (в декабре — 50 мм), местами вырастут сугробы, превышающие климатическую норму более чем в два раза.