Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Новый график движения поездов с 10 декабря
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2023 13:24  [71] Последствия снежного циклона "Ваня" в Нижнем Новгороде ликвидируют в усиленном режиме
16 декабря 2023 12:07  [137] Активная уборка улиц проводится в Нижнем Новгороде после мощного снегопада
16 декабря 2023 11:37  [164] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на будущей неделе
16 декабря 2023 10:40  [158] Около 100 человек приняли участие в слёте добровольцев Нижегородской области
15 декабря 2023 17:47  [473] Глеб Никитин осмотрел ремонт Троицкого храма на улице Рождественской
15 декабря 2023 17:32  [286] Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге по развитию разработки ПО
15 декабря 2023 17:10  [257] Конкурс профмастерства "Инженер года" прошел на АПЗ
15 декабря 2023 16:22  [262] Спрос на проживание в отелях Нижнего Новгорода увеличился на 20%
15 декабря 2023 15:57  [260] Нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей
15 декабря 2023 15:31  [278] Нижегородские лидеры народного голосования Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" получили награды
Общество

Активная уборка улиц проводится в Нижнем Новгороде после мощного снегопада

16 декабря 2023 12:07  [137] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Свыше тысячи единиц техники и более 4 тысяч дорожных рабочих задействованы в уборке города после одного из самых снежных дней циклона «Вани» в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, который регулярно рассказывает о проводимой работе по расчистке города от снега в своих социальных сетях.

«Сейчас осадки прекратились, что дает возможность технике и людям действительно расчищать улицы от снега. Как я уже говорил, его выпало под 20 см. В ночь его вывезли 23 тыс кубометров. Стоит ли говорить, что это ещё одна рекордная цифра? Думаю, мы и её побьём, потому что работа не прекращается. Техники задействовано свыше тысячи единиц, дорожных рабочих - более 4 тысяч», - написал глава города на своих страницах страницах сегодня утром.

Накануне ночью Юрий Шалабаев написал, что небольшое количество личного транспорта на городских дорогах позволяет спецтехнике работать в полную силу. «Автопоезда выехали на прометание. Усилились и по вывозу снега. Его за день выпало больше прогнозируемых значений - почти 20 см», - отметил он.

Специалисты нижегородского департамента транспорта и дорожного хозяйства рассказали, какую нагрузку испытывают дорожные рабочие и техника при таких обильных снегопадах.

«Снега выпало за сутки около 20 см, что составляет 2 см воды. Значит, на 1 м² поверхности упала 1/50 тонны, т.е. 20 кг на каждый квадратный метр Нижнего Новгорода. Один квадратный километр - это: 1000 умножить на 1000, и получим 1 млн кв. метров. То есть на 1 км² упало 20 млн кг, или 20 тыс. тонн воды в виде снега. Если взять условно, что площадь нашего города равна 514 км², то значит, за день 15 декабря на Нижний Новгород упало: 20 000 умножить на 514, и получим 10,3 млн тонн воды в виде снега. При условии, что дороги и дворы занимают 20,3 км² - это 4% площади города, - значит, на плечи нижегородского ЖКХ упало: 10,3 млн умножаем на 4%, получаем 410 000 тонн снега. А это 40 тысяч рейсов грузовиков», - рассчитали специалисты.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев сообщил, что значения по количеству вывозимого снега зимой 2023 года уже превысили показатели за аналогичный период зимы прошлого года.

Как накануне рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Нижнему Новгороду приближается циклон «Ваня». Он принесет до 30% от месячной нормы осадков (в декабре — 50 мм), местами вырастут сугробы, превышающие климатическую норму более чем в два раза.

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph