Информационно-методический день для работодателей проведет Нижегородский центр занятости Общество

Информационно-методический день для работодателей проведет Нижегородский центр занятости. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения. Мероприятие пройдет 21 декабря в саровском филиале центра (с 10.00 до 16.00) и в лысковском филиале (с 14.30 до 16.00).

В рамках дня, сотрудники центра занятости обсудят с работодателями актуальные вопросы по трудоустройству. В том числе соблюдение требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство отдельных категорий граждан по квотам, проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными и бизнес-ситуациями и многие другие.

Напомним, в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография», система центров занятости населения меняется как внутренне и внешне.

Нижегородская область входит в число пилотных 17 регионов, в которых в этом году комплексно модернизируют службу занятости. На эти цели предусмотрено около 237 млн рублей. 213 млн рублей из федерального бюджета и почти 24 млн рублей – из регионального. Отметим, что в 2019 - 2022 годах уже реформированы филиалы в Павлово, Сергаче, в Дзержинске и один из филиалов Нижнем Новгороде.

Ранее сообщали, что в банке вакансий Нижегородской области содержится более 70 тысяч вакансий от 6,5 тысяч работодателей.