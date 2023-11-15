Свет и ГВС точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 18 декабря Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 18 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 9:00 до 11:00 будут обесточены дома на ул. Витебской, 25, 27, 29, 35, 37; ул. Октябрьской Революции, 56.

С 9:00 до 17:00 свет будет отключен по адресам: ул. Бориса Рутковского, 1, 3, 7; ул. Зеленодольская, 10, 12; ул. Николая Пахомова, 17, 18, 19, 21, 22, 24; ул. Октябрьской Революции, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21; ул. Узбекская, 1-8, 10, 11, 12, 13, 98; пер. Аллы Буйко, 13; ул. Гордеевская, 185, 185а, 187, 189, 191, 193, 201; ул. Запорожская, 15; Казачий пер., 4, 6; ул. Новгородская, 1, 3; пер. Толоконцевский, 12, 13, 14, 21.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 без горячей воды останутся жильцы дома на ул. Чкалова, 5.

В Приокском районе на непродолжительное время - с 9:00 до 12:00 - света не будет в двух многоквартирных домах на ул. Маршала Жукова, № 8, 10.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 отключение электроэнергии запланировано на ул. Ашхабадской, 27, 27а; ул. Генкиной, 17, 19, 21, 25; по Тверскому проезду, 29а; ул. Чачиной, 2а, 24, 33, 35.

С 12:00 до 17:00 света не будет по улице Артельной.

В Нижегородском районе с 9:30 до 12:00 будут проводиться работы на сетях ГВС. Отключения затронут дома на ул. Максима Горького, 163, 165, 232; ул. Трудовой, 21, 23, 25, 27; ул. Белинского, 118/29.