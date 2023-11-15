Тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде повысят на 20 рублей Общество

Фото: "Нижегородские бани"

Тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде повысят на 20 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Так, одна стандартная двухчасовая помывка в любой день недели будет стоить 460 рублей.

С понедельника по пятницу для инвалидов I и II группы по общему заболеванию, пенсионеров, родителей многодетных семей такая же помывка обойдется в 240 рублей. Столько же будет стоить одна помывка для детей 7-14 лет в любой день недели.

Услуги бань остаются бесплатными для участников и инвалидов Великой Отечественный войны, малоимущих граждан, детей до 7 лет.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Напомним, ранее тарифы на услуги муниципальных бань повышали 1 января 2023 года.

Также ранее сообщалось, что доходы "Нижегородских бань" за 9 месяцев 2023 года составили 111,4 млн рублей, расходы – 109 млн рублей.