Фейковый аккаунт замгубернатора Андрея Гнеушева появился в Telegram Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фейковый аккаунт заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева появился в Telegram. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

По его словам, мошенники начали писать главам нижегородских районов.

Андрей Гнеушев рекомендует не продолжать переписку с фейковым аккаунтом и заблокировать его.

"Всегда есть возможность сравнить псевдоресурс с моим настоящим аккаунтом - перепроверить имя пользователя или номер телефона, с которого вам пишут", - подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, фейковые аккаунты нижегородских политиков начали появляться в Telegram в ноябре.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов.