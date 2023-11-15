Фейковый аккаунт замгубернатора Андрея Гнеушева появился в Telegram

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Фейковый аккаунт заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева появился в Telegram. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.
По его словам, мошенники начали писать главам нижегородских районов.
Андрей Гнеушев рекомендует не продолжать переписку с фейковым аккаунтом и заблокировать его.
"Всегда есть возможность сравнить псевдоресурс с моим настоящим аккаунтом - перепроверить имя пользователя или номер телефона, с которого вам пишут", - подчеркнул заместитель губернатора.
Напомним, фейковые аккаунты нижегородских политиков начали появляться в Telegram в ноябре.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать нижегородцев под видом сотрудников сотовых операторов.
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