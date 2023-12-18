Новогодняя ярмарка "Покупайте нижегородское" пройдет 22-24 декабря Общество

Фото: Минсельхозпрод Нижегородской области

Новогодняя ярмарка "Покупайте нижегородское" пройдет 22-24 декабря. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцам будут доступны мясо, рыба и другие нижегородские продукты, а также различные сувениры и елочные игрушки.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 17:00 в парке им. Свердлова на улице Пискунова, у дома №38.

Ранее сообщалось, что "Горьковская ярмарка" пройдёт в сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января.