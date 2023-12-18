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Политика

Сенатор Совета Федерации Ольга Щетинина прокомментировала итога съезда "Единой России", который накануне прошел в Москве

18 декабря 2023 14:00  [49] Политика

"На XXI съезде "Единой России" единогласно поддержали выдвижение нашего главы государства Владимира Путина на новый президентский срок. Символично, что Съезд прошел на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где представлены выдающиеся проекты, достижения и технологии наших дней – гордость берет за достижения страны, ее историю и сегодняшних героев, уверенность в завтрашнем дне и правильность вектора развития страны, выбранного президентом. А сильной России и дальше нужен сильный лидер – опытный, уверенный, мощный, пользующийся уважением далеко за пределами нашей страны, со своей командой единомышленников, любящий свою страну и отстаивающий ее суверенитет. Президент, которым мы гордимся! И этот лидер – Владимир Путин", - отметила по итогам съезда сенатор РФ Ольга Щетинина.

Она подчеркнула, что впереди всех ждет большая и интересная работа.

"Наша задача – не только продолжить реализацию народной программы партии, выполнение поставленных поручений президента. Важно каждому из нас принять участие в президентских выборах. Важно обеспечить их легитимность и прозрачность процедуры голосования. Региональные отделения, штабы общественной поддержки, актив партии организуют сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина и их проверку. Участие в предвыборной кампании примут более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Вместе мы сделаем еще больше для развития нашей страны, нашей Нижегородской области! Мы – с президентом!", - заявила Ольга Щетинина. 

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Теги:
Владимир Путин Единая Россия Ольга Щетинина
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