Грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев Общество

Модный показ РУССКИЕ. Fashion night Фото: АНО "Центр 800"

Второй сезон проекта "Команда креативных практик" завершился в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович.

Согласно информации, в рамках проекта в этом году было поддержано 36 инициатив, общий фонд составил 100 млн рублей.

Поддержаны были проекты по шести направлениям: архитектура и дизайн, туризм, просвещение, гастрономия, культура и искусство, мода и ремесло.

Так, финансовую поддержку получили театральный фестиваль "Специфик", модный показ "РУССКИЕ. Fashion night", оперный байопик о Ростиславе Алексееве "Подводные крылья", коллекция сувенирной продукции "Вне времен" и прочее.

Юридические лица могли выиграть грант до 4 млн рублей, физические лица — до 200 тыс. рублей. Проекты оценивались по ряду критериев: актуальность, уникальность и реалистичность проекта; экономический, социальный и просветительский эффект от реализации; опыт команды проекта, влияние на креативные сообщества в целом и собственный вклад команды в проект.

Напомним, в 2022 году в рамках проекта "Команда креативных практик" был поддержан 21 проект.