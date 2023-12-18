Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Новый график движения поездов с 10 декабря
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2023 15:52  [7] Границы между Нижегородской и Владимирской областями внесли в ЕГРН
18 декабря 2023 15:38  [50] Благотворительная акция "Ярмарка желаний" от "Горький Тех" стартовала в Нижегородской области
18 декабря 2023 14:39  [108] Партия "Единая Россия" введет обязательные членские взносы
18 декабря 2023 14:18  [110] Грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев
18 декабря 2023 13:15  [142] Новогодняя ярмарка "Покупайте нижегородское" пройдет 22-24 декабря
18 декабря 2023 12:34  [158] Леса на площади 14,6 тысячи га восстановили в Нижегородской области в 2023 году
18 декабря 2023 12:13  [137] МегаФон ускорил интернет в новогодних локациях Нижнего Новгорода
18 декабря 2023 11:45  [170] Сувенирная продукция ВМЗ вошла в тройку лучших в России
18 декабря 2023 11:36  [191] Фейковый аккаунт замгубернатора Андрея Гнеушева появился в Telegram
18 декабря 2023 11:21  [220] Кардинальное потепление с дождями накроет Нижегородскую область на этой неделе
Общество

Грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев

18 декабря 2023 14:18  [110] Общество
Модный показ РУССКИЕ. Fashion night

Модный показ РУССКИЕ. Fashion night

Фото: АНО "Центр 800"

Второй сезон проекта "Команда креативных практик" завершился в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович.

Согласно информации, в рамках проекта в этом году было поддержано 36 инициатив, общий фонд составил 100 млн рублей.

Поддержаны были проекты по шести направлениям: архитектура и дизайн, туризм, просвещение, гастрономия, культура и искусство, мода и ремесло.

Так, финансовую поддержку получили театральный фестиваль "Специфик", модный показ "РУССКИЕ. Fashion night",  оперный байопик о Ростиславе Алексееве "Подводные крылья", коллекция сувенирной продукции "Вне времен" и прочее.

Юридические лица могли выиграть грант до 4 млн рублей, физические лица — до 200 тыс. рублей. Проекты оценивались по ряду критериев: актуальность, уникальность и реалистичность проекта; экономический, социальный и просветительский эффект от реализации; опыт команды проекта, влияние на креативные сообщества в целом и собственный вклад команды в проект.

Напомним, в 2022 году в рамках проекта "Команда креативных практик" был поддержан 21 проект.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Креактивные индустрии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph