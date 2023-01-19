Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки. Об этом заявил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Согласно информации, в 2022 году в рамках проекта "Команда креативных практик" был поддержан 21 проект, среди которых фестиваль "Наследие", студия "Тихая" и центр "Терминал".

"Летом и в праздники город был действительно полон гостей и жителей. У нас интересно, у нас вкусно, у нас просто классно, в том числе благодаря поддержанным "Командой" проектам!"— подчеркнул Олег Беркович.

Инициативы будут поддерживаться по шести направлениям: архитектура и дизайн, туризм, просвещение, гастрономия, культура и искусство, дизайн и ремесло. Юридические лица смогут получить до 4 млн рублей, физические лица — до 200 тысяч рублей.

Прием заявок разделен на четыре этапа в течение всего года. Первая волна стартует 1 марта, тогда же будут опубликованы подробные условия участия в проекте.

Ранее сообщалось, что школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде.

Также напомним, правительство Нижегородской области и Роскультцентр заключили соглашение об установлении партнёрских отношений с целью всестороннего системного развития креативных индустрий в регионе.