Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 17:32  [2] Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки
25 января 2023 17:21  [32] Патриотические произведения о ВОВ пообещали вернуть в школьную программу
25 января 2023 17:11  [48] Новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде
25 января 2023 15:52  [116] Нижегородский водоканал ликвидировал утечку на площади Минина
25 января 2023 15:28  [116] Около 13 тысяч УЗИ-исследований провели в нижегородской поликлинике №50 в 2022 году
25 января 2023 15:23  [119] Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки
25 января 2023 14:57  [192] Почти 90 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на разработку проектов по сохранению семи нижегородских ОКН
25 января 2023 14:18  [142] Школьный учебник по истории с разделом о СВО подготовят уже в марте 2023 года
25 января 2023 14:07  [158] Институт биологии старения откроется в ННГУ им. Лобачевского
25 января 2023 13:34  [157] Почти 50 новорожденных было оставлено в нижегородских роддомах в 2022 году
Общество

Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки

25 января 2023 17:32  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские креативные проекты получат 100 млн рублей грантовой поддержки. Об этом заявил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. 

Согласно информации, в 2022 году в рамках проекта "Команда креативных практик" был поддержан 21 проект, среди которых фестиваль "Наследие", студия "Тихая" и центр "Терминал".

"Летом и в праздники город был действительно полон гостей и жителей. У нас интересно, у нас вкусно, у нас просто классно, в том числе благодаря поддержанным "Командой" проектам!"— подчеркнул Олег Беркович.

Инициативы будут поддерживаться по шести направлениям: архитектура и дизайн, туризм, просвещение, гастрономия, культура и искусство, дизайн и ремесло. Юридические лица смогут получить до 4 млн рублей, физические лица — до 200 тысяч рублей. 

Прием заявок разделен на четыре этапа в течение всего года. Первая волна стартует 1 марта, тогда же будут опубликованы подробные условия участия в проекте.

Ранее сообщалось, что школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде.

Также напомним, правительство Нижегородской области и Роскультцентр заключили соглашение об установлении партнёрских отношений с целью всестороннего системного развития креативных индустрий в регионе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Креативные индустрии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph