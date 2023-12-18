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Партия "Единая Россия" введет обязательные членские взносы. Об этом сообщает телеканал "360".
Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, размер, сроки и порядок уплаты взносов будут определять региональные отделения. Также они смогут вводить различные льготы.
Кроме того, теперь кандидатуру врио главы регионального отделения "Единой России" необходимо согласовать с председателем партии, а состав генсовета объединения планируется увеличить до 200 человек.
Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Щетинина прокомментировала итога съезда "Единой России".
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