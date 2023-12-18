Партия "Единая Россия" введет обязательные членские взносы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партия "Единая Россия" введет обязательные членские взносы. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, размер, сроки и порядок уплаты взносов будут определять региональные отделения. Также они смогут вводить различные льготы.

Кроме того, теперь кандидатуру врио главы регионального отделения "Единой России" необходимо согласовать с председателем партии, а состав генсовета объединения планируется увеличить до 200 человек.

Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Щетинина прокомментировала итога съезда "Единой России".