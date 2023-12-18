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Общество

Партия "Единая Россия" введет обязательные членские взносы

18 декабря 2023 14:39  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партия "Единая Россия" введет обязательные членские взносы. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, размер, сроки и порядок уплаты взносов будут определять региональные отделения. Также они смогут вводить различные льготы.

Кроме того, теперь кандидатуру врио главы регионального отделения "Единой России" необходимо согласовать с председателем партии, а состав генсовета объединения планируется увеличить до 200 человек.

Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Щетинина прокомментировала итога съезда "Единой России".

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Теги:
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