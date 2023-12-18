Яйца из Ирана и Азербайджана также поступят на российские прилавки Экономика

Вслед за яйцами из Турции, ввоз которых в Россию согласовал Россельхознадзор, данная продукция к нам начнёт поступать также из Ирана и Азербайджана. Этому способствовала временная отмена пошлин на куриные яйца.

Как сообщает телеканал "360", Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать для объёма поставок до 1,2 млрд штук.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев подчеркнул, что эта краткосрочная мера способствует обеспечению поставок из-за рубежа по сопоставимой с отечественным производством стоимости и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период.

Он также добавил, что введённая для зарубежных производителей льгота позволит избежать дефицита яиц в российских магазинах.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что яйца из Турции поступят в Россию через 2-3 недели, а из Азербайджана - уже на этой неделе.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причину подорожания яиц. По его словам, это связано с небольшим повышением доходов россиян и увеличением спроса на этот относительно дешевый и популярный источник белка. Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца.