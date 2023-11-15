Яйца из Турции появятся на российских прилавках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) согласовала поставку куриных яиц из Турции в Россию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 8 декабря поставки разрешили 17 турецким предприятиям.

В Россельхознадзоре уточнили, что ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещённых веществ в рамках государственного мониторинга.

Напомним, в ноябре Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась обоснованностью оптово-отпускных цен на куриные яйца, поскольку с начала 2023 года куриные яйца в среднем по стране подорожали на 18,6%.

Запросы о ценообразовании были направлены в адрес производителей и 10 федеральных ретейлеров. Ведомство организовало антикартельные проверки 12 производителей яиц в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.

В начале декабря ФАС призвала ретейлеров на время ограничить наценку на куриные яйца

Как сообщил телеканал "360", три российские торговые сети согласились ограничить наценку на куриные яйца: "Азбука вкуса", "Глобус" и "Верный".

При этом, по данным Нижегородстата, в нашем регионе цена на данный товар за 11 месяцев выросла на 50%: с 69,29 рублей (на начало января) до 103,89 рубля (на начало декабря). По словам губернатора Глеба Никитина, рост цен связан как с объективными причинами (рост стоимости ветеринарных препаратов, кормов), так и со спекулятивным ростом.