Новое отделение МФЦ открыли в поселке Бутурлино Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое отделение многофункционального центра открылось в поселке Бутурлино на улице Ленина, 127. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, посетителям доступны 183 госуслуги регионального, муниципального и федерального значения.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, в 2023 году в регионе обновили открыли семь многофункциональных центров.

Директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская отметила, что с начала года в МФЦ поселка Бутурлино было оказано более 12 тысяч услуг.

В новом отделении также оборудован сектор пользовательского сопровождения, где специалисты МФЦ могут помочь гражданам оформить заявку через портал "Госуслуги", даже если данная услуга не находится в ведении многофункционального центра.

Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ.

Также напомним, что отделение МФЦ обновили в Шахунье.