Отделение МФЦ обновили в Шахунье

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Обновленное отделение МФЦ открылось в Шахунье на улице Революционной, 18. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в отделении доступны 199 муниципальных, региональных и федеральных госуслуг.
Как рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская с начала года, в этом отделении было оказано более 28 тысяч услуг.
В ходе ремонта МФЦ было оснащено современной техникой, для посетителей появились сектор пользовательского сопровождения, само помещение отвечает требованиям госпрограммы "Доступная среда".
Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ.
Также напомним, что новое отделение МФЦ открыли в Городце.
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