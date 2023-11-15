Отделение МФЦ обновили в Шахунье Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обновленное отделение МФЦ открылось в Шахунье на улице Революционной, 18. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в отделении доступны 199 муниципальных, региональных и федеральных госуслуг.

Как рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская с начала года, в этом отделении было оказано более 28 тысяч услуг.

В ходе ремонта МФЦ было оснащено современной техникой, для посетителей появились сектор пользовательского сопровождения, само помещение отвечает требованиям госпрограммы "Доступная среда".

Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ.

Также напомним, что новое отделение МФЦ открыли в Городце.