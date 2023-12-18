Главный судебный пристав Нижегородской области проведет пресс-конференцию в НОИЦ 20 декабря Общество

В Нижегородском областном информационном центре 20 декабря в 11:00 пройдет пресс-конференция руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области - главного судебного пристава Нижегородской области Александра Юдина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Александр Юдин расскажет о результатах работы ГУФССП России по Нижегородской области за 2023 год и обозначит приоритетные задачи на 2024 год.

Мероприятие состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151 Б, помещение 5.

Для участия в пресс-конференции проводится аккредитация по телефону: 8 (831) 223 29 97 или по электронной почте: press@r52.fssp.gov.ru.