Роман Любарский: "Мы должны сделать все, чтобы каждый член "Единой России" сделал максимум для победы Владимира Путина" Политика

Комментируя итоги съезда, депутат Государственной Думы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский отметил, что основной темой обсуждения стала поддержка кандидатуры президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Напомним, они пройдут в марте следующего года.

"События настоящего времени ставят перед нами серьезные вызовы. И главный вызов – это обеспечение мира, победа над вновь поднявшим голову фашизмом. И эта победа может свершиться только под руководством сильного национального лидера, каким является Владимир Путин", - заявил Роман Любарский.

Он рассказал, что сегодня ключевой задачей, которая стоит перед "Единой Россией", является подготовка всех партийных институтов к выборам президента.

"В рамках предстоящей избирательной кампании мы приложим все усилия для обеспечения широкомасштабной поддержки действующего главы государства. Наши штабы, активисты партии будут принимать участие во всех этапах избирательной кампании. Мы должны сделать все, чтобы каждый член "Единой России", начиная от рядового агитатора и заканчивая руководящими органами, сделал максимум для победы нашего кандидата – Владимира Путина", - отметил Роман Любарский.

Напомним, XXI съезд прошел 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны. "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Также была проведена ротация Высшего совета и Президиума Генсовета партии.