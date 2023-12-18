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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смерти двух человек на пожаре в Ленинском районе

18 декабря 2023 18:12  [63] Происшествия

Следователь возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек на пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном СУ СК.

Как полагает следствие, возгорание произошло в квартире дома по ул. Заводской.

После ликвидации пожара там обнаружили тела 56-летнего мужчины и его 40-летней знакомой.

При осмотре тел погибших полицейские видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы

Очаг возгорания находился на кухне квартиры. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Ленинский район Пожар
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