Уголовное дело возбуждено после смерти двух человек на пожаре в Ленинском районе

Следователь возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек на пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном СУ СК.
Как полагает следствие, возгорание произошло в квартире дома по ул. Заводской.
После ликвидации пожара там обнаружили тела 56-летнего мужчины и его 40-летней знакомой.
При осмотре тел погибших полицейские видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы
Очаг возгорания находился на кухне квартиры. Для установления причин возникновения возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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